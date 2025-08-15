Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пообещала номинировать американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. Об этом пишет New York Post.

«Если бы он мог положить конец этой ужасной войне, не поставив Украину в положение, когда ей придется уступить свою территорию, если бы он мог реально противостоять Путину — чего мы еще не видели, но, возможно, сейчас как раз такая возможность, — если бы президент Трамп был архитектором прекращения войны, я бы номинировала его на Нобелевскую премию мира», — сказала Клинтон в подкасте «Raging Moderates».

Сегодня газета Politico писала, что Трамп наслаждается «ролью главного миротворца» и считает, что способен заключать сделки, которые не удавались другим президентам страны. По словам источника, президент США обращает внимание на различные конфликты отчасти из-за убеждения, что он может использовать влияние Вашингтона для прекращения конфликтов. Это контрастирует с его президентской кампанией, в ходе которой он придерживался подхода «Америка прежде всего».

По мнению издания, попытки Трампа разрешить вооруженные конфликты объясняются его желанием получить Нобелевскую премию мира, к которой он давно стремится.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.