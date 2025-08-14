СМИ сообщили о беседах Трампа и Столтенберга о Нобелевской премии мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю Организации Североатлантического договора (НАТО), министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу в связи с Нобелевской премией мира, присуждаемой Норвежским Нобелевским комитетом. Об этом сообщает газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в конце июля, во время обсуждения со Столтенбергом вопроса пошлин на норвежские товары, Трамп поднял тему вручения Нобелевской премии мира.

DN отмечает, что это не первый случай, когда Трамп затрагивает вопрос премии в разговорах с экс-главой НАТО. При этом изданию не известно, выдвигал ли глава Белого дома получение им данной премии в качестве условия для достижения более выгодного соглашения с Норвегией по вопросу введения пошлин.

Накануне администрация Белого дома опубликовала список стран, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.

В сообщении указывается, что Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.