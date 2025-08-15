Зеленский на фоне встречи Путина и Трампа не поменял позицию по территориям

NBC: Зеленский до сих пор непреклонен по вопросу территорий Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне саммита России и США на Аляске остается непреклонным по вопросу о территориях Украины. Об этом сообщает NBC.

«Я неоднократно разговаривала с Зеленским, и он твердо уверен, что не согласится уступить украинскую территорию России в качестве гипотетического решения войны», — пишет журналист телеканала Кристер Уэлкер.

15 августа Путин и Трамп проводят переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча лидеров проходит в формате «три на три» — с участием министров. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Песков рассказал о планах Путина после саммита с Трампом.