Песков рассказал о планах Путина после саммита с Трампом

Песков: Путин после встречи с Трампом возложит цветы на Аляске
Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после завершения саммита с Дональдом Трампом Владимир Путин планирует возложить цветы к могиле советских летчиков на Аляске. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на этом месте захоронены военные пилоты и один гражданский. Песков отметил, что церемония планируется после завершения рабочей программы визита, перед вылетом из США.

Во время Второй мировой войны воздушная трасса «Аляска — Сибирь» использовалась для перегонки американских самолетов, поставляемых в СССР по программе ленд-лиза.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее был опубликован спутниковый снимок места встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
