Эксперт назвал лучший сценарий исхода саммита Путина и Трампа

Лучшим итогом саммита на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет рамочное соглашение между Россией и США по ключевым вопросам. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил бывший сотрудник госдепа США и эксперт по России Сэмюэл Чарап.

«Лучшим сценарием было бы, если бы обе стороны договорились о процессе достижения рамочного соглашения. Этот процесс должен был бы определить цели, четко определить круг участников и, возможно, даже установить сроки. Конечно, было бы здорово, если бы саммит привел к прекращению огня», — заявил Чарап.

Аналитик напомнил, что в мероприятии примут участие не только лидеры двух стран, но и «руководители двух крупных государственных аппаратов». По его словам, если саммит провалится, у сторон не будет стимула «собирать осколки» и пытаться восстановить контакты.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики.

По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее глава МИД Украины выступил с заявлением перед переговорами Путина и Трампа.