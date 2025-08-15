Появилось фото улыбающегося Путина в лимузине Трампа

Президента России Владимира Путина запечатлели в автомобиле президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

На фото видно, что главы государств улыбаются.

Как сообщал телеканал NBC, Путин и Трамп провели примерно десятиминутную беседу в одном лимузине.

Президенты после встречи в аэропорту сели в черный президентский лимузин Трампа марки Cadillac. CNN отмечает, что это необычный шаг — когда Трамп хотел, чтобы лидер КНДР Ким Чен Ын сел в его лимузин во время встречи в Сингапуре в 2018 году, его отговорили от этой идеи. Такое решение даст возможность главам государств побыть наедине, пусть даже короткое время, перед основной встречей, отмечает издание.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Они пожали друг другу руки на ковровой дорожке, которую расстелили прямо на летном поле, и направились на место проведения переговоров на одном автомобиле. Встреча уже началась, саммит проходит в формате «три на три» — с участием министров. По оценке Кремля, он может продлиться до 6–7 часов. Президенты отказались от комментариев прессе в начале переговоров. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

