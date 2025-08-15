Путин и Трамп провели 10-минутную беседу в лимузине без переводчика

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели примерно десятиминутную беседу в одном лимузине, сообщили корреспонденты NBC News.

По их данным, российский лидер общался с американским коллегой на английском языке без помощи переводчика.

Журналисты уточнили, что оба президента совместно покинули взлетно-посадочную полосу и продолжили диалог в президентском автомобиле Трампа. По информации Кира Симмонса из NBC News, Путин владеет английским достаточно свободно, чтобы вести беседу без посредников.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж также прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

