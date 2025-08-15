Лукашенко провел телефонный разговор с представителем президента США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре с представителем президента США Джоном Коулом. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

По его данным, Коул является доверенным лицом, ближайшим другом и личным адвокатом Дональда Трампа. Он вместе с другим эмиссаром американского лидера Кристофером Смитом отвечает за Белоруссию.

«Коул позвонил по поручению Трампа... В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом) изложил свою точку зрения по поводу ситуации на Украине», — отмечается в сообщении.

Также стороны обсудили отношения между США и Белоруссией в рамках возможного взаимодействия.

В преддверии российско-американского саммита на Аляске Трамп позвонил Лукашенко. Они обсудили предстоящую встречу президента США с Владимиром Путиным, а также освобождение белорусской стороной заключенных — по словам Трампа, на свободу могут выйти еще 1300 человек. В Минске сообщили, что Лукашенко позвал американского коллегу в Белоруссию вместе с семьей, «приглашение было принято». Трамп также подчеркнул, что «с нетерпением ждет встречи». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Лукашенко.