«Жду с нетерпением»: Трамп перед встречей с Путиным позвонил Лукашенко и пообещал приехать в Минск

В преддверии российско-американского саммита на Аляске Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко. Они обсудили предстоящую встречу президента США с Владимиром Путиным, а также освобождение белорусской стороной заключенных — по словам Трампа, на свободу могут выйти еще 1300 человек. В Минске сообщили, что Лукашенко позвал американского коллегу в Белоруссию вместе с семьей, «приглашение было принято». Трамп также подчеркнул, что «с нетерпением ждет встречи».

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске созвонился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщил сам Трамп в соцсети Truth Social, саммит с РФ в Анкоридже стал одной из тем, которые он обсудил с Лукашенко.

«Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — написал президент США.

При этом основной целью разговора, по словам американского лидера, было поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключенных — речь идет о лицах, помилованных президентом Белоруссии в преддверии Дня независимости в начале июля. Минск и Вашингтон обсуждают судьбу еще 1300 человек, подчеркнул Трамп.

По данным белорусского агентства БелТА, главы государств обсудили «вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину». Они договорились продолжить контакты.

«Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято», — сообщает БелТА.

Как уточнил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, разговор состоялся по инициативе Трампа. Кроме Украины, стороны также обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в Израиле, Сирии, Иране и Палестине.

«Удивительно: ощущение такое, что эти два человека между собой говорили далеко не первый раз, что они как будто бы друг друга знают, понимают прекрасно. И это просто чувствовалось по настроению, по тому, каким образом велась беседа», — поделился Рыбаков.

Отношения Минска и Вашингтона

8 августа Лукашенко в интервью американскому журналу Time рассказал об отношениях США и Белоруссии. По его словам, после начала спецоперации РФ на Украине отношения двух стран ухудшились, однако остались контакты между спецслужбами.

«Я этот процесс контролировал. По линии спецслужб были контакты. К этому каналу я мог подключать МИД, если нужно, правительство по каким-то вопросам, допустим, по санкциям», — пояснил белорусский президент.

Он сообщил, что не менее пяти раз за это время проводил встречи с помощником госсекретаря США Кристофером Смитом.

«Приличный человек, которого я ЦРУшником всегда в шутку называю, когда он приезжает», — добавил Лукашенко.

До этого, 21 июня, в Минск с официальным визитом приезжал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, которого принимал у себя Лукашенко. На сайте президента Белоруссии были опубликованы видео, на которых Лукашенко тепло приветствует Келлога, обнимает его и называет «самым медийным лицом в последнее время». Также Лукашенко называет визит американского представителя значимым событием международной повестки.

«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах – об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?» — сказал глава государства.

В ответ Келлог поблагодарил белорусского президента за встречу.

В тот же день власти республики освободили 14 заключенных, включая Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, решение было принято Лукашенко «из гуманных соображений» и по просьбе Трампа.

Кроме того, обсуждалось восстановление полноценной работы дипведомств и окончательная нормализация отношений, включая обмен визитами и возобновление работы посольств.

После выборов 2020 года Вашингтон резко усилил санкции в отношении Белоруссии и Лукашенко. Кроме персональных ограничений против президента и высших чиновников, минфин США ввел меры против белорусских нефтехимических предприятий, калийной отрасли и табачной промышленности. Также Вашингтон заморозил активы и запретил сделки с рядом компаний. Эти санкции были усилены администрацией экс-президента Джо Байдена после начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году.