Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Лукашенко

Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко предстоящую встречу с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил предстоящий саммит с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Комментируя этот разговор, Трамп заявил, что он был «очень хорошим». Помимо предстоящего саммита РФ и США на Аляске лидеры двух государств обсудили освобождение Белоруссией 16 заключенных, а также поговорили об освобождении еще 1300 человек, уточнил Трамп.

По итогам этого разговора глава Белого дома отметил, что хочет лично встретиться с Лукашенко в будущем.

Трамп и Лукашенко созвонились 15 августа в преддверии саммита РФ и США на Аляске. Известно, что разговор состоялся во время полета президента США в Анкоридж, где он встретится с Путиным.

Переговоры Владимира Путина пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.