Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о «послании» Путину

Трамп не стал отвечать на вопрос, каким будет его «послание» Путину
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Путиным на летном поле не стал отвечать на вопрос журналистов о том, каким будет его «послание» российскому лидеру, передает РИА Новости.

Американские телеканалы показали, как представители СМИ спросили главу Белого дома: «Господин президент, какое послание вы передадите президенту Путину?».

Отмечается, что Трамп оставил данный вопрос без ответа.

15 августа президенты РФ и США проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее посол рассказал об ожиданиях перед переговорами президентов РФ и США.

