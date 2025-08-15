Трамп встретился с сенаторами Аляски и губернатором, ожидая Путина

На Аляске Трамп провел встречу с местными законодателями перед саммитом

Президент США Дональд Трамп встретился с сенаторами от Аляски Лизой Мурковски и Дэном Салливаном, а также с губернатором штата Майком Данливи, ожидая прибытия президента России Владимира Путина на Аляску. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что Трамп находится на борту самолета Air Force One, где проходит встреча с местными законодателями. В частности, его отношения с сенатором Мурковски описываются как достаточно напряженные, поскольку она часто выступает против его инициатив в сенате.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее посол РФ рассказал об ожиданиях перед переговорами Путина и Трампа.