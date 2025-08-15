На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кортеж делегации РФ, предположительно, выехал на место переговоров

Кортеж российской делегации, предположительно, выехал на саммит
Кортеж российской делегации выехал, предположительно, для участия в саммите. Об этом сообщает РИА Новости.

В кортеже находятся: министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и министр обороны Андрей Белоусов.

Корреспондент агентства предположил, что они выдвинулись на военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где и состоится саммит РФСША.

15 августа президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске.

Ожидается, что переговоры начнутся около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее посол РФ оценил настроение перед переговорами Путина и Трампа.

