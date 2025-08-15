На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили, что появление Путина на красной дорожке «трудно переварить»

CNN: Европе трудно переварить появление Путина на красной дорожке в Анкоридже
Михаил Климентьев/РИА Новости

Европе будет «трудно переварить» появление президента РФ Владимира Путина на красной дорожке. Об этом заявил неназванный европейский дипломат телеканалу CNN.

«Европейский дипломат заявил, что появление Путина на красной дорожке будет «тяжело переварить», — говорится в сообщении.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Песков рассказал о планах Путина после саммита с Трампом.

Встреча Путина и Трампа
