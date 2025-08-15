На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Делегация России опасается прослушки и шпионажа на саммите Путина и Трампа

CNN: делегация РФ на Аляске использует одноразовые телефоны, опасаясь прослушки
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Секретная служба США сотрудничала с охраной президента России Владимира Путина, чтобы не допустить прослушки во время его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Хотя за безопасность саммита в итоге отвечает Секретная служба США, агентство тесно сотрудничало с охраной Владимира Путина», — рассказал собеседник американского телеканала.

При этом он отметил, что хотя сотрудники российской и американской служб безопасности работают вместе, между ними нет доверия. По словам источника, за кулисами развернулась операция по предотвращению шпионажа.

Также собеседник CNN рассказал, что российская делегация, опасаясь прослушки американской разведки, может использовать во время поездки на Аляску одноразовые телефоны и компьютеры. Потом технику выбросят, уточнил он. Также делегатов проинструктировали о том, как избежать взлома своих устройств.

В состав российской делегации на переговорах Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа вошли пять человек. В их числе глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

До этого Ушаков сообщил, что делегация РФ вылетит с Аляски немедленно после завершения переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным при одном условии.

