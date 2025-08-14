На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал, как долго делегация России пробудет на Аляске

Ушаков: делегация РФ вылетит с Аляски немедленно после завершения переговоров
Susan Walsh/AP

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков рассказал, как долго российская делегация пробудет на Аляске в ходе переговоров президентов РФ и США.

«Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия... когда закончатся [переговоры], будет зависеть от президентов. Я могу подтвердить это. Очевидно, что делегация вернется, вылетит немедленно после завершения переговоров», — сказал помощник российского лидера журналистам во время брифинга.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.

Ушакова отмечал, что выбор Аляски логичен. Там пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема предстоящих переговоров Трампа и Путина — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Россия пригласила американского президента провести следующую встречу в России.

Ранее Ушаков перечислил темы, которые обсудят Путин и Трамп на Аляске.

