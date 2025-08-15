Генсек ООН намерен следить за встречей президентов США и РФ

Генсек ООН Гутерриш будет следить за встречей Трампа и Путина в Анкоридже

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен следить за встречей президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Да, безусловно, он будет следить, как и мы», — отметил он.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее самолет с Путиным вошел в воздушное пространство США.