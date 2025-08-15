Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от встречи Путина и Трампа

Украинцы внимательно следят за будущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, ожидая завершения военного конфликта. Об этом сообщил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Там действительно массово люди устали от войны, и мои источники мне говорят, что основополагающая точка зрения такая – пусть уже как-нибудь, но чтоб все закончилось. Уже все равно как», — рассказал Прозоров.

По его словам, требование продолжать боевые действия выдвигают только «националистически настроенные горлопаны», которые проживают в Польше, Канаде, Германии, а не на территории Украины. Он подчеркнул, что жители Украины «колоссально устали от войны», у них наблюдается жуткая депрессия, так как люди не видят никакой перспективы и уверенности в завтрашнем дне.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры начнутся около 22 часов по московскому времени. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, Трамп намерен обсудить с Путиным вопрос территорий Украины.

При этом глава Белого дома не исключил, что может досрочно покинуть встречу с Путиным, если не увидит желания заключать мирную сделку.

Ранее Трамп заявил, что не собирается вести переговоры от имени Киева.