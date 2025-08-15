На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от встречи Путина и Трампа

Экс-подполковник СБУ Прозоров: украинцы ждут мира после встречи Путина и Трампа
true
true
true
close
Alex Brandon/AP/Иван Секретарев/РИА Новости

Украинцы внимательно следят за будущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, ожидая завершения военного конфликта. Об этом сообщил РИА Новости экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Там действительно массово люди устали от войны, и мои источники мне говорят, что основополагающая точка зрения такая – пусть уже как-нибудь, но чтоб все закончилось. Уже все равно как», — рассказал Прозоров.

По его словам, требование продолжать боевые действия выдвигают только «националистически настроенные горлопаны», которые проживают в Польше, Канаде, Германии, а не на территории Украины. Он подчеркнул, что жители Украины «колоссально устали от войны», у них наблюдается жуткая депрессия, так как люди не видят никакой перспективы и уверенности в завтрашнем дне.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры начнутся около 22 часов по московскому времени. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, Трамп намерен обсудить с Путиным вопрос территорий Украины.

При этом глава Белого дома не исключил, что может досрочно покинуть встречу с Путиным, если не увидит желания заключать мирную сделку.

Ранее Трамп заявил, что не собирается вести переговоры от имени Киева.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами