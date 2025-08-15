Трамп: я не собираюсь вести переговоры от имени Киева

Трамп заявил, что не намерен вести переговоры от имени Киева

США не будут вести переговоры на Аляске «от имени Киева», задача состоит в том, чтобы «посадить всех за стол» переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Я не собираюсь вести переговоры от имени Киева, я здесь, чтобы посадить всех за стол», — подчеркнул он.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

13 августа лидеры европейских стран провели совместную видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. На ней американского лидера, в частности, призвали не забывать об интересах Европы и Украины в сфере безопасности во время встречи с Путиным.

Ранее в МИД России назвали саботажем встречу ЕС и Украины в преддверии саммита на Аляске.