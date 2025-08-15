На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина и Европа «затаили дыхание», ожидая встречи Путина и Трампа

El País: Европа и Украина затаили дыхание в ожидании встречи Путина и Трампа
Илья Питалев/РИА Новости

Европа и Украина «затаили дыхание» в ожидании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет испанская газета El País.

Авторы материала считают, что «взоры всего мира», в особенности властей Украины и Европы, будут прикованы в эту пятницу к саммиту РФ и США. В издании отмечают, что лидеры ЕС и Украины, которые не будут присутствовать на этих переговорах, опасаются того, что Путин «сможет склонить на свою сторону» американского коллегу.

«Американцу необходимо объявить о каком-то результате встречи, на которой на карту поставлена значительная часть его дипломатического капитала и его конечная цель: Нобелевская премия мира, ради которой Белый дом ведет все более интенсивную кампанию», — говорится в статье.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры должны начаться в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

13 августа лидеры европейских стран провели совместную видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. На ней американского лидера, в частности, призвали не забывать об интересах Европы и Украины в сфере безопасности во время встречи с Путиным.

Ранее в сети появился ролик о дружбе РФ и США в преддверии встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
