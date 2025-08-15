Трамп выехал на базу Эндрюс, откуда он отправится на Аляску

Трамп выехал на авиабазу Эндрюс, откуда он полетит на саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп выехал на военную авиабазу Эндрюс, откуда он вылетит на саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС «Эндрюс» в 7:32 (14:32 мск. — «Газета.Ru)», — говорится в сообщении.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж на Аляске уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. Кроме того, в состав российской делегации вошли министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.