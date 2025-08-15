Мирошник: Зеленский неприемлем для соглашения, его полномочия не подтверждены

Президент Украины Владимир Зеленский неприемлем для оформления соглашений с Россией из-за своего правового статуса. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, Зеленский не может подписать никаких соглашений, «потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек».

«Для международного сообщества — как тех, кто за, так и тех, кто против — его подпись будет ничтожной», — считает Мирошник.

По его мнению, это может стать одним из поводов, чтобы не считаться с достигнутыми договоренностями.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении дать возможность Российской Федерации и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта.

До этого депутат Алексей Чепа высказал мнение, что встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского должна будет состояться в какой-то момент, потому что подписывать итоговое соглашение Москва будет именно с Киевом.

Ранее Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа рассказал, что нужно Украине.