На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мирошник заявил, что Зеленский неприемлем для соглашений по Украине

Мирошник: Зеленский неприемлем для соглашения, его полномочия не подтверждены
true
true
true
close
РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский неприемлем для оформления соглашений с Россией из-за своего правового статуса. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

По его словам, Зеленский не может подписать никаких соглашений, «потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек».

«Для международного сообщества — как тех, кто за, так и тех, кто против — его подпись будет ничтожной», — считает Мирошник.

По его мнению, это может стать одним из поводов, чтобы не считаться с достигнутыми договоренностями.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении дать возможность Российской Федерации и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта.

До этого депутат Алексей Чепа высказал мнение, что встреча президента РФ Владимира Путина и Зеленского должна будет состояться в какой-то момент, потому что подписывать итоговое соглашение Москва будет именно с Киевом.

Ранее Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа рассказал, что нужно Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами