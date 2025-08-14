На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп намерен дать РФ и Украине самим обсудить соглашение по урегулированию

Трамп: я позволю Москве и Киеву самим обсудить соглашение по урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении дать возможность Российской Федерации и Украине самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News Radio.

«Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (Москве и Киеву. — «Газета.Ru») самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту (Украины Владимиру. — «Газета.Ru») Зеленскому, если встреча (с президентом России Владимиром Путиным. — «Газета.Ru») будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что в таком случае он «поедет домой».

12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что цель встречи Трампа с Путиным на Аляске заключается в том, чтобы лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине и другие темы.

Ранее в США назвали главную победу Путина в преддверии его встречи с Трампом.

Встреча Путина и Трампа
