В Госдуме допустили встречу Зеленского и Путина

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом возможна, однако не на следующий день. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все зависит от того, как пройдут переговоры. Но в какой-то момент, конечно, должна будет состояться встреча Путина и Зеленского, потому что подписывать итоговое соглашение Россия все равно будет именно с Украиной. Так что встреча обязательно произойдет, но когда, как, в каком формате — пока неясно. На следующий же день после переговоров с Трампом — маловероятно», — заявил Чепа.

Депутат заявил, что оптимистично настроен в отношении предстоящих переговоров России и США на Аляске. Москва последовательно демонстрирует стремление к мирному урегулированию и открытость к переговорам, подчеркнул он.

По словам парламентария, и США есть, что предложить России, а России есть, что предложить американцам. Есть множество тем для обсуждений, чем и обусловлен серьезный состав делегаций, подчеркнул Чепа.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

