Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа рассказал, что нужно Украине

Украине нужны «честный мир» и гарантии безопасности от стран Запада. Об этом по итогам телефонного разговора с президентом Аргентины Хавьером Милеем сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наша позиция абсолютно четкая: Украине нужны честный мир и надежные гарантии безопасности», — подчеркнул он.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее Ушаков рассказал, как долго делегация России пробудет на Аляске.