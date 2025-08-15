На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД объяснили неприглашение Зеленского на Аляску его нелегитимностью

Мирошник: отсутствие Зеленского на Аляске говорит о признании его нелегитимности
true
true
true
close
Suzanne Plunkett/Reuters

Отсутствие приглашения Владимиру Зеленскому на российско-американские переговоры на Аляске говорит о признании его нелегитимности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что данное решение отражает позицию участников саммита относительно статуса украинского лидера. По его словам, это свидетельствует о несоответствии позиции Зеленского ожиданиям граждан Украины.

«Это признание того факта, что [...] [Зеленский] не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа», — сказал Мирошник.

11 августа депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Украине следует отправить на российско-американские переговоры на Аляске спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, поскольку он обладает большей легитимностью, чем Зеленский.

15 августа лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Трамп заявил, что хочет провести встречу с Путиным, Зеленским и некоторыми лидерами Европы.

Ранее в США уличили Зеленского в попытке скрыть предложение об обмене территориями.

