Депутат Рады предложил легитимного кандидата на отправку на Аляску от Украины

Украине следует отправить на российско-американские переговоры на Аляске спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, поскольку он обладает большей легитимностью, чем президент республики Владимир Зеленский. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Парламентарий отметил, что не видит смысла нахождения Зеленского на переговорах, поскольку он не готов к конструктивному диалогу. По его словам, украинский лидер нелегитимен, в связи с чем его подпись не будет иметь значения.

«Не вижу, зачем его туда звать и с какой целью. Пусть меня простят читатели, больше смысла будет позвать хмельницкую говорящую свинью Стефанчука. У него хоть есть право подписи», — написал Дубинский.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее в США заявили о попытках Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа.