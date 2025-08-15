На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США уличили Зеленского в попытке скрыть предложение об обмене территориями

NYT: Зеленский пытался скрыть предложение США об обмене территориями
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку скрыть предложение США об обмене территориями. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Газета пишет, что украинскому президенту стало известно об обсуждениях, которые шли между Москвой и Вашингтоном, на тему обмена территориями. NYT утверждает, что подобное развитие событий стало известно Зеленскому еще до того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Зеленский скрывал предложение американской стороны, опасаясь негативной реакции населения, пишет газета. Более того, официальный Киев пытался выяснить детали потенциальной сделки, однако Трамп «был расплывчат в своих ответах», в результате чего осталось неясно, какие территории могут быть обменены.

Также NYT обращает внимание на факт того, что украинский президент публично отверг возможность обмена территорий. Однако, как считает газета, полностью такой вариант Зеленским не исключается.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Ушаков рассказал, как долго делегация России пробудет на Аляске.

Переговоры о мире на Украине
