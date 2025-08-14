В Кремле рассказали о планах Путина перед встречей с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин по пути на саммит с американским лидером Дональдом Трампом совершит региональную поездку. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами», — заявил он.

По словам Пескова, предстоящая поездка не станет исключением.

В ходе беседы с журналистами представитель Кремля отметил, что подготовка к встрече лидеров России и США прошла в сжатые сроки. По его словам, несмотря на это, все необходимые параметры были соблюдены.

Песков добавил, что во время встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, данная тема является сложной и многогранной.

Переговоры на Аляске пройдут 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск).

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Трамп ответил на вопрос о проведении совместной пресс-конференции с Путиным.