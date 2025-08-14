На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о планах Путина перед встречей с Трампом на Аляске

Песков: Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин по пути на саммит с американским лидером Дональдом Трампом совершит региональную поездку. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами», — заявил он.

По словам Пескова, предстоящая поездка не станет исключением.

В ходе беседы с журналистами представитель Кремля отметил, что подготовка к встрече лидеров России и США прошла в сжатые сроки. По его словам, несмотря на это, все необходимые параметры были соблюдены.

Песков добавил, что во время встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, данная тема является сложной и многогранной.

Переговоры на Аляске пройдут 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск).

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Трамп ответил на вопрос о проведении совместной пресс-конференции с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами