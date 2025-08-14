На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали главную победу Путина в преддверии его встречи с Трампом

WP: Путин начал перестраивать мировой порядок еще до саммита на Аляске
Evan Vucci/AP

Россия начала перестраивать мировой порядок еще до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Еще до саммита на Аляске Путин перестраивает мировой порядок по своему усмотрению», — говорится в сообщении издания.

Саммит на Аляске, пишет WP, символизирует возвращение к политике великих держав, где все решают крупные страны.

Встреча на Аляске подтверждает давнюю цель президента РФ, считает газета, — возродить Россию как одну из немногих крупных мировых держав с законными сферами влияния.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени (или в 22:30 по мск). Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Помощник Путина подчеркнул, что подготовка встречи глав двух государств подходит к концу, отдельные моменты «делаются в интенсивном режиме» и решается масса вопросов, в том числе и с выдачей виз. Как уточнил Ушаков, вопрос конфликта на Украине станет центральной темой встречи двух президентов.

Ранее Ушаков перечислил темы, которые обсудят Путин и Трамп на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
