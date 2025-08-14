Минфин США посоветовал «заткнуться» Европе, призывающей к санкциям против России

Европейским странам, призывающим США усилить санкционное давление на Россию, нужно начать действовать самостоятельно или «заткнуться». Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

«Хотел бы сказать, что нашим европейским коллегам настала пора либо что-то предпринять, либо заткнуться», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп, по словам главы ведомства, действует в рамках переговорной стратегии Вашингтона.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа.