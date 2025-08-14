В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков: при подготовке встречи Путина и Трампа все параметры были соблюдены

Подготовка саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Подготовка действительно прошла в весьма и весьма сжатые сроки. Тем не менее она была выполнена, необходимые все параметры соблюдены», — подчеркнул представитель Кремля.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

