Соратник Мерца заявил об уничтожении Запада из-за саммита на Аляске

Депутат Кизеветтер: коллективного Запада больше не будет после встречи на Аляске

С понятием «коллективный Запад» будет покончено после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил депутат ФРГ соратник канцлера Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер, его слова приводит газета The Washington Post.

«С Западом как эмоциональным или этическим термином покончено. Это мое главное опасение», — подчеркнул он.

Немецкий политик также добавил, что его также беспокоит судьба украинцев после саммита на Аляске.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

