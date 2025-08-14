«Не территории»: политолог назвал ключевой вопрос переговоров Путина и Трампа

Ключевой темой на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске будут так называемые коренные условия мира. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич. Территориальные же вопросы, по его мнению, — вторичны.

«Никаких военных блоков для Украины, никаких военных баз, иностранного оружия и иностранных войск на территории Украины. Это ограниченный ВПК и ограниченная армия. Это восстановление в полном объеме прав русской культуры, русского языка и канонической Православной церкви. Вот эти все условия носят приоритетный характер», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что при решении первоочередных вопросов территориальные разногласия будет уладить значительно проще.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

