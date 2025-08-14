На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не территории»: политолог назвал ключевой вопрос переговоров Путина и Трампа

Политолог Станкевич: РФ и США предстоит обсудить фундаментальные условия мира
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Ключевой темой на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске будут так называемые коренные условия мира. Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич. Территориальные же вопросы, по его мнению, — вторичны.

«Никаких военных блоков для Украины, никаких военных баз, иностранного оружия и иностранных войск на территории Украины. Это ограниченный ВПК и ограниченная армия. Это восстановление в полном объеме прав русской культуры, русского языка и канонической Православной церкви. Вот эти все условия носят приоритетный характер», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что при решении первоочередных вопросов территориальные разногласия будет уладить значительно проще.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трамп дал обещание Зеленскому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами