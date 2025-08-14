Трамп дал обещание Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не станет обсуждать вопрос территорий. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По его данным, Трамп выступил с соответствующим заявлением во время онлайн-конференции с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским. Как сообщают источники телеканала, президент США намерен добиваться безоговорочного прекращения огня и, по его мнению, в любых мирных переговорах должен принимать участие Киев.

NBC также сообщает, что у ряда европейских лидеров сложилось впечатление, будто бы Дональд Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным».

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее во Франции раскрыли одно из требований Трампа к Путину.