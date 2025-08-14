Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа

Ушаков: саммит Путина и Трампа пройдет рядом с исторически важным местом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге назвал символичным тот факт, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится недалеко от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.

Он напомнил, что на мемориальном кладбище рядом с военной базой Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже покоятся девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в СССР самолетов из США в рамках Ленд-лиза.

«Встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран», — отметил Ушаков.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее Ушаков раскрыл программу предстоящей встречи Путина и Трампа на Аляске.