Ушаков раскрыл программу предстоящей встречи Путина и Трампа на Аляске

Ушаков: у Путина и Трампа после беседы тет-а-тет запланирован рабочий завтрак
Программа предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Встреча, как вам хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон», — отметил он.

По словам Ушакова, сначала главы государств проведут беседу с глазу на глаз. Далее состоятся переговоры в формате рабочего завтрака, на котором будут присутствовать и члены делегаций двух стран.

Также помощник президента РФ перечислил темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи на Аляске. Центральной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, Путин и Трамп обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Ожидается, что российский и американский лидеры затронут вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. В частности, с взаимодействием в сферах торговли и экономики.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоятся 15 августа. В преддверии встречи президент США пригрозил РФ «серьезными последствиями», если она не согласится на прекращение огня на Украине.

Ранее в МИД РФ рассказали, что стало импульсом к проведению встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
