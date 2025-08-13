В МИД РФ рассказали, что стало импульсом к проведению встречи Трампа и Путина

МИД РФ: импульсом к встрече Трампа и Путина стала воля лидеров двух стран

Воля лидеров Соединенных Штатов и России сделала возможным саммит на уровне глав государств в Аляске, заявили в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Решающим [фактором], на наш взгляд, является именно воля лидеров: президента России [Владимира Путина] и президента США Дональда Трампа. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе», — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, отвечая на вопросы журналистов.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

По данным Politico, в Киеве боятся, что Трамп решит навязать Украине условия мира, чтобы прослыть миротворцем и получить Нобелевскую премию.

Ранее стало известно, что Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске.