Трамп предупредил РФ о последствиях в случае отказа прекратить огонь на Украине

Трамп пригрозил России серьезными последствиями, если она не прекратит конфликт

Если Российская Федерация в пятницу, 15 августа, не согласится на прекращение огня, ее будут ожидать «последствия» от США, заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.

«Будут очень серьезные последствия. Да», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, будут ли последствия в случае отказа РФ от прекращения огня на Украине.

13 августа Трамп во время видеоконференции с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы назвал целью своей встречи с президентом России Владимиром Путиным достижение прекращения огня на Украине.

В этот же день министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление на РФ, если встреча глав двух стран не увенчается успехом.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине, в том числе обмен территориями.

Ранее в США признали, что введенные против России санкции теряют эффективность.