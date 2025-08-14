Ушаков перечислил темы, которые обсудят Путин и Трамп на Аляске

Ушаков: тема Украины будет центральной на встрече Путина и Трампа на Аляске

Украинский вопрос станет центральной темой встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказал на брифинге помощник Путина Юрий Ушаков.

«Центральной темой станет урегулирование украинского кризиса <...>. Будут затронуты и более широкие задачи для заключения мира и безопасности, а также актуальные международные и региональные вопросы», — сказал Ушаков.

Кроме того, ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере экономики и торговли.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее в Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Трампа.