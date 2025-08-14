В Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Трампа

The Economist: переговоры Путина и Трампа выйдут за рамки ситуации на Украине

Несмотря на то, что ситуация на Украине станет центральной во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, стороны могут затронуть и другие темы. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По его информации, прекращение огня на Украине «однозначно стоит в повестке дня», но диалог сторон может выйти за эти рамки.

«Одной из потенциальных тем является более глубокая нормализация дипломатических и деловых отношений между США и Россией, включая снятие санкций. Путин жаждет именно такого восстановления», — говорится в тексте.

Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики. Как пишет газета, подобная тема «возрождает обсуждения, состоявшиеся, по имеющимся данным, в феврале», когда якобы представители России пытались привлечь американский бизнес.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

