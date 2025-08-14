На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили об истерике в Киеве перед саммитом Путина и Трампа

Посол Мирошник: Киев бьется в истерике перед встречей Путина и Трампа на Аляске
Илья Питалев/РИА Новости

Удар БПЛА ВСУ по Белгороду демонстрирует, что Киев бьется в истерике перед саммитом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он предположил, что «Киев бьется в истерике» перед встречей лидеров России и США, которая пройдет на Аляске. Мирошник указал, что Белгород расположен всего в 30 километрах от границы с Украиной, и ВСУ провели удар с «политическим подтекстом.

По словам дипломата, это «нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими, а не атака со стороны цивилизованного государства.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по зданию правительства региона. Он также сообщил, что в Валуйском округе при атаке дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Губернатор отметил, что в результате атаки также была повреждена машина

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать встречу Путина и Трампа.

