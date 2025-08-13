На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Гладков: в Валуйском округе двое мужчин пострдали при атаке дрона на автомобиль
Shutterstock

В Валуйском округе Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших, получивших множественные ранения и баротравмы, бригада «скорой» доставляет в Валуйскую ЦРБ», — заявил он.

Губернатор отметил, что в результате атаки была повреждена машина.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю на участке автодороги Косилово — Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя.

По словам Гладкова, пострадавшие мужчины самостоятельно обратились в местную амбулаторию. У первого диагностировали минно-взрывную травму и контузию, у второго — баротравму и осколочные ранения лица и руки.

13 августа мирный житель получил ранение в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Гладков отметил, что мужчину, который пострадал из-за детонации дрона во дворе жилого дома, с осколочным ранением руки доставили в больницу.

Ранее удар ВСУ вызвал пожар на топливной инфраструктуре в Брянской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
