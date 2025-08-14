Удар нанесен по зданию правительства Белгородской области

Уран нанесен по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», — сказал он в видеообращении.

Есть ли пострадавшие, Гладков не уточнил.

Ночью беспилотники ВСУ также атаковали Волгоградскую область. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что на Волгоградском НПЗ из-за падения обломков беспилотников произошли возгорание и утечка нефтепродуктов. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации SHOT, обломки одного из сбитых БПЛА упали в Красноармейском районе Волгограда, после чего начался пожар.

В Ростовской области БПЛА атаковали Миллеровский и Кашарский районы. В результате падения обломков дронов был поврежден частный дом.

Ранее в Брянской области дрон-камикадзе ранил мужчину.