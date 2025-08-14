Первый самолет с делегацией РФ вылетел на Аляску

Журналист Юнашев: первый самолет с российской делегацией вылетел на Аляску

Первый самолет с российской делегацией вылетел на Аляску для участия в саммите США — РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«На борту — те, кто будут заниматься подготовкой исторического саммита Путина и Трампа в США», — написал он.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее в МИД России назвали саботажем встречу ЕС и Украины в преддверии саммита на Аляске.