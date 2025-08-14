Туристические тропы закрыли на Аляске перед встречей Трампа и Путина

В Анкоридже перед саммитом РФ и США закрыли туристические тропы из-за медведей

Три туристические тропы закрыли из-за медведей в крупнейшем городе Аляски Анкоридже в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора Русского культурного центра на Аляске Анну Верную.

«Из-за угрозы встречи с медведями для пеших и велосипедных прогулок закрыли три туристических тропы», — сказала она, что 2025 год богат на улов красной рыбы в местных речках, и медведи приходят за ней.

По ее словам, такое впервые случилось в Анкоридже.

Встреча лидеров двух стран состоится на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже.

Ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мира на Украине. Трамп не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями — без уточнения, какие именно регионы он имеет в виду.

