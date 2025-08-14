Туристические тропы закрыли на Аляске перед встречей Трампа и Путина

Три туристические тропы закрыли из-за медведей в крупнейшем городе Аляски Анкоридже в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора Русского культурного центра на Аляске Анну Верную.
«Из-за угрозы встречи с медведями для пеших и велосипедных прогулок закрыли три туристических тропы», — сказала она, что 2025 год богат на улов красной рыбы в местных речках, и медведи приходят за ней.
По ее словам, такое впервые случилось в Анкоридже.
Встреча лидеров двух стран состоится на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мира на Украине. Трамп не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями — без уточнения, какие именно регионы он имеет в виду.
Ранее СМИ назвали возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского.