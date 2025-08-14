На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристические тропы закрыли на Аляске перед встречей Трампа и Путина

В Анкоридже перед саммитом РФ и США закрыли туристические тропы из-за медведей
true
true
true
close
Tom Havranek/Shutterstock/FOTODOM

Три туристические тропы закрыли из-за медведей в крупнейшем городе Аляски Анкоридже в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора Русского культурного центра на Аляске Анну Верную.

«Из-за угрозы встречи с медведями для пеших и велосипедных прогулок закрыли три туристических тропы», — сказала она, что 2025 год богат на улов красной рыбы в местных речках, и медведи приходят за ней.

По ее словам, такое впервые случилось в Анкоридже.

Встреча лидеров двух стран состоится на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже.

Ключевым вопросом переговоров станет поиск долгосрочного мира на Украине. Трамп не исключил, что для прекращения боевых действий придется рассмотреть варианты обмена территориями — без уточнения, какие именно регионы он имеет в виду.

Ранее СМИ назвали возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами