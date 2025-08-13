На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Reuters: встреча лидеров РФ, США и Украины будет в Европе или на Ближнем Востоке
true
true
true
close
Global Look Press

Место встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

«Возможными местами проведения мероприятия могут стать города в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Другие подробности неизвестны. Официального подтверждения этой информации не поступало.

До этого Трамп во время видеоконференции с Зеленским и лидерами стран Европы назвал целью своей встречи с президентом России Владимиром Путиным достижение прекращения огня на Украине.

В ходе выстпуления по итогам переговоров американский лидер заявил, что после саммита с российским лидером на Аляске хотел бы, чтобы встреча Зеленским состоялась «почти незамедлительно».

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине, в том числе обмен территориями.

Ранее СМИ сообщили о двух предложениях Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

