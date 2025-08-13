На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде отметили странное поведение Зеленского в Берлине

Депутат Рады Дмитрук заявил, что в Берлине Зеленский не выглядел здоровым
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале отметил странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Берлине.

Парламентарий опубликовал видеозапись, на которой глава государства выглядит усталым и и потерянным, у него бегают глаза и подергиваются губы.

«Полностью здоровый человек», — иронически прокомментировал кадры Дмитрук.

Он также заявил, что украинский лидер является «психически больным человеком».

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с Трампом. Ожидалось, что участники попытаются согласовать позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на Аляске 15 августа.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Зеленский все чаще отдает «дурацкие приказы» и забывает о своих же словах. Как отметил экс-парламентарий, ситуация, когда «человек забывает, что говорил вчера», может быть признаком употребления наркотиков.

Он также предположил, что из-за состояния своего здоровья Зеленский вынужден проходить определенные медицинские процедуры. В частности, по мнению Олейника, это происходит перед записью регулярных вечерних видеообращений политика в социальных сетях.

Ранее в Европе заметили изменение в поведении Зеленского по отношению к Трампу.

