Кабмин ФРГ: Зеленский лично приедет в Берлин на встречу по Украине

В Германии подтвердили личное участие Зеленского во встрече по Украине

Кабинет министров ФРГ подтвердил информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в видеоконференции европейских лидеров, сообщает РИА Новости.

«Мы очень рады приветствовать сегодня президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. <...> Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США», — заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.

В видеоконференции по Украине также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. После этого состоится встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Встречей в Берлине Европа надеется согласовать свою позицию по Украине с США и повлиять на предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Саммит России и США с участием лидеров этих стран состоится на Аляске 15 августа. Предполагается, что на встрече Путина и Трампа будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. В том числе, обсуждался обмен территориями и запрет Украине на вступление в НАТО. Зеленский в свою очередь заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

Ранее в МИД России назвали саботажем саммита на Аляске встречу ЕС и Украины в Берлине.