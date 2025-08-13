На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кабмин ФРГ: Зеленский лично приедет в Берлин на встречу по Украине

В Германии подтвердили личное участие Зеленского во встрече по Украине
true
true
true
close
Suzanne Plunkett/Reuters

Кабинет министров ФРГ подтвердил информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в видеоконференции европейских лидеров, сообщает РИА Новости.

«Мы очень рады приветствовать сегодня президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. <...> Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США», — заявил на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.

В видеоконференции по Украине также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. После этого состоится встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Встречей в Берлине Европа надеется согласовать свою позицию по Украине с США и повлиять на предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Саммит России и США с участием лидеров этих стран состоится на Аляске 15 августа. Предполагается, что на встрече Путина и Трампа будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. В том числе, обсуждался обмен территориями и запрет Украине на вступление в НАТО. Зеленский в свою очередь заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

Ранее в МИД России назвали саботажем саммита на Аляске встречу ЕС и Украины в Берлине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами