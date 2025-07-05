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В Европе заметили изменение в поведении Зеленского по отношению к Трампу

El Pais: Зеленский все чаще льстит Трампу из-за страха потерять помощь США
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UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский все чаще благодарит президента США Дональда Трампа практически в каждом выступлении, поскольку боится потерять поддержку со стороны Штатов. Об этом пишет газета El Pais.

«С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. <…> Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США», — говорится в сообщении издания.

Как замечает испанская газета, чем чаще США поднимают вопрос о прекращении поддержки Украины, тем чаще Зеленский выступает с благодарностью за помощь Запада.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США сочли проверку складов лишь предлогом для остановки помощи Украине.

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